Liebe Leser,

nachdem die meisten Anleger in den vergangenen Tagen einen großen Bogen um die Tesla-Aktie gemacht haben, griffen am Dienstag wieder vermehrt Anleger beim E-Autobauer zu. Die Aktie beendete den Handel weit im Plus.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: War die Korrekturbewegung übertrieben?

Die letzten operativen Zahlen waren eigentlich besser als erwartet, auch wenn das Unternehmen noch immer mit der Profitabilität kämpft. Der Aprilscherz von Konzernchef Elon ... (Johannes Weber)

