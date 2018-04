Nachdem neue Pflanzenbearbeitungstechniken (New Plant Breeding Techniques, NBT) in den USA ohne Beschränkungen erlaubt wurden, bitten Copa & Cogeca die EU dringend, Europas schwierigen politischen und rechtlichen Rahmen zu verbessern. Genetische Ertragsverbesserungen in der EU-Landwirtschaft könnten enorme Umweltvorteile bringen, während sie zugleich Erträge gegen...

