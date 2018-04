Bei der Anhörung im US-Kongress gelingt es dem Facebook-Chef, die Attacken seiner Kritiker zu parieren. Fünf Stunden lang wurde Zuckerberg befragt.

Die Verwandlung war beachtlich. Mit starrer Miene, dunklen Augenringen und leichenblass betrat Mark Zuckerberg am Nachmittag den Sitzungsaal 216 des Hart Senate Office Building in Washington. Den Rücken im blauen Anzug straff durchgedrückt, die hellblaue Krawatte eng gebunden, nahm der Facebook-Chef an seinem Tisch Platz und presste die Lippen zusammen und die Handgelenke auf die Tischplatte.

Regelrecht winzig erschien der 33-Jährige vor dem Pulk der dunklen Kameras, die ihn ebenso kritisch zu mustern schienen wie die Mitglieder der Senatsausschüsse für Handel und Justiz. Vor den Politikern und der Internetöffentlichkeit, die das Ereignis über den Livestream verfolgte, sollte der Facebook-Gründer zu den jüngsten Datenskandalen um Cambridge Analytica Stellung nehmen.

Doch was als Verhör begann, wurde schnell zur Bühne für die große Zuckerberg-Show. Im Verlauf der Marathon-Befragung von fünf Stunden beantwortete der Zeuge Zuckerberg die Fragen der Senatoren immer souveräner, die Aufklärung darüber verlangten, wie es zu dem illegalen Zugriff auf etwa 87 Millionen Facebook-Profile kommen konnte und wie das Netzwerk seine 2,2 Milliarden Nutzer und deren Privatsphäre künftig besser zu schützen beabsichtigt.

Auch wenn der Facebook-Chef zum Ärger einiger Senatoren vielen Fragen auswich, allzu oft darum bat, sein Team müsse konkretere Informationen nachreichen, erreichte Zuckerberg drei wichtige Strategieziele, die seine Firma bei der Anhörung verfolgte.

1. Facebook beschwichtigt seine Kritiker mit Entschuldigungen und zeigt sich reuig. Die Plattform habe "zu wenig" getan habe, um zu verhindern, Werkzeug für Hassreden, Fake-News und Einflussnahme auf Wahlen und die Privatsphäre seiner Nutzer missbraucht werden konnten, räumt der Facebook-Chef ein. "Es war mein Fehler und es tut mir leid", erklärt er. "Ich habe Facebook gestartet, ich führe es, und ich bin verantwortlich für das, was hier passiert."

Zuckerberg will unterstreichen, dass er sich der Verantwortung bewusst ist, die ihm als Chef des weltgrößten Netzwerks zukommt. "Wir haben ...

