Immer mehr Menschen leiden an einer Glutenunverträglichkeit oder sie möchten aus Lifestyle-Motiven auf das Protein verzichten. Vor diesem Hintergrund unterhält Jowa in Huttwil, Schweiz, einen Produktionsbetrieb ausschließlich für glutenfreie Back- und Teigwaren, die er sowohl ungekühlt als auch tiefgekühlt ausliefert. Der Handelskonzern Migros vertreibt sie unter dem Label "Aha!" und erhältlich sind sie auch in diversen Onlineshops unter der Marke "Huttwiler glutenfree".

Verpackung im Reinraum

Die glutenfreie Produktion bedingt eine äußerst anspruchsvolle Prozesskette, angefangen bei den zu 100 Prozent kontrollierten Zutaten, über die strengen Sicherheitsauflagen in der Produktion bis hin zur Verpackung im Reinraum. Letztere schützt vor Kontaminationen mit Gluten und ermöglicht durch Keimfreiheit auch den weitgehenden Verzicht auf Konservierungsstoffe. Nicht nur wegen der Glutenfreiheit und der garantierten Haltbarkeit von bis zu 180 Tagen ist eine unversehrte MAP-Verpackung (MAP, Modified Atmosphere Packaging) wichtig, sondern auch noch aus einem weiteren Grund, wie Jowa-Standortleiter Rochus Liniger erklärt: "Glutenfreie Lebensmittel sind anfällig für Konsistenzveränderungen, wenn die Schutzgasatmosphäre nicht stimmt."

Inline-Leckdetektion für jede einzelne Verpackung

