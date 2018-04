Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sollte vor dem US-Senat wegen des Datenskandals "gegrillt" werden. Doch die Hitze blieb aus, weil er sich demütig gab und damit fast alle anderen Akteure an die Wand spielte.

Amerika liebt es, seine Helden frenetisch hochzujubeln, um sie genauso begeistert bei Verfehlungen vom Sockel zu stoßen. Mark Zuckerberg galt laut Titelbild des US-Technologiemagazins "Wired" vom Dezember 2016 gar als potentieller Lebensretter.Ein Ausnahmeunternehmer, der aus dem von ihm gestarteten sozialen Netzwerk Facebook einen der einflussreichsten und wertvollsten Konzerne der Welt gemacht hat, mit 40 Milliarden Dollar Jahresumsatz und über zwei Milliarden Nutzern. Er persönlich ist deshalb heute mindestens sechzig Milliarden Dollar schwer - mit gerade mal 33 Jahren.

Ein neuer Bill Gates. Der wie der mit ihm befreundete Microsoft-Gründer nun in die Phase der Entzauberung eintritt. So wie in den neunziger Jahren die Macht von Microsoft unheimlich wurde, ist nun die von Facebook beängstigend. Nur dass es diesmal nicht um ein Betriebssystem für Computer geht, sondern um das Recht auf Privatsphäre, freie Meinungsäußerung und damit letztlich um die Demokratie.

Zuckerberg wirkt müde, nervös und ängstlich, mit weit aufgerissenen Augen und geweiteten Pupillen, als er am Dienstagabend zum ersten Tag seiner öffentlichen Demontage vor dem US-Senat in Washington antritt. Das hindert ihn jedoch nicht daran, seine Rolle als reumütiger Sünder so ausgezeichnet zu verkörpern, dass er fast alle anderen Akteure glatt an die Wand spielt. Gefährlich werden die ihm, so zeigt sich bald, nicht - zumindest nicht an diesem Tag.

Statt Jeans und hautenges, graues T-Shirt trägt der Internet-Milliardär respektvoll dunkelblauen Anzug, weißes Hemd und hellblaue Krawatte. Und leistet gleich zu Beginn sein mea culpa, als er die Verantwortung für den unerlaubten Gebrauch von Facebook-Nutzerdaten durch Cambridge Analytica übernimmt. "Ich habe Facebook gestartet, ich leite es, und ich bin verantwortlich für das, was dort passiert", reut Zuckerberg und es sieht für einen Moment so aus, als ob er gleich in Tränen ausbricht. Wobei seine Einsicht Grenzen hat. Warum er weder die betroffenen 87 Millionen Facebook-Nutzer über den Missbrauch ihrer Daten durch das Datenanalyse- Unternehmen Cambridge Analytica informiert habe, noch die Aufsichtsbehörde FTC benachrichtigt, will die kalifornische Senatorin Kamala Harris wissen. Zuckerberg zieht sich darauf zurück, dass er Cambridge Analytica vertraut habe, dass diese die Daten löschen würden. "Für mich war der Fall damit erledigt."

Zuckerbergs Berater haben ihm offensichtlich eingeschärft, nur nicht zurück zu keilen oder patzig zu wirken. Der Facebook-Chef hält sich demütig daran. Wenn es brenzlig oder kompliziert wird, wie beim genauen Ablauf der Cambridge Analytica Affäre, verspricht er: "Mein Team wird ...

