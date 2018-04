Atlanta - Forscher des Georgia Institute of Technology haben mit dem "HoneyBot" einen Roboter entwickelt, der Fabriken und andere Einrichtungen vor Hackern schützen soll. Die Maschine ist eine Art physikalische Variante einer "Honeypot"-Software, mit der IT-Experten versuchen, Cyber-Kriminelle anzulocken, um wichtige Erkenntnisse über ihre Attacken zu sammeln. Das Gadget lässt sich über das Internet überwachen und steuern und setzt sich erst dann in Bewegung, wenn ein Hacker darauf zugreift.

"Sehr interessanter Ansatz"

"Honeypots sind spezielle Systeme oder Programme, die so aufgesetzt werden, dass sie sich von Angreifern besonders leicht hacken lassen", erklärt Christian Funk, Head of Global Research & Analysis Team von Kaspersky Lab, gegenüber pressetext. In der Security-Branche kämen derartige Techniken bereits seit zehn bis 15 Jahren als Software in verschiedensten Variationen zum Einsatz. "Zweck des Ganzen ist ein erfolgreicher Angriff. Auf diese Weise kann man besser nachvollziehen, ...

