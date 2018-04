Der Cloud-Spezialist und SAP-Konkurrent Salesforce setzt auf dem Weg in die digitale Zukunft verstärkt auf den Dialog - und wird neuer Premiumpartner der diesjährigen IT-Messe Cebit. Im Dialog sollten auch Lösungen für die Ausbildung von Menschen gefunden werden, deren Jobs sich im Zuge der Digitalisierung verändern oder wegfallen, sagte Joachim Schreiner, Deutschland-Chef des US-Unternehmens, der Deutschen Presse-Agentur. "Die digitale Transformation stellt eine Herausforderung für uns alle dar - für Unternehmen genau wie für jeden Einzelnen." Daher hätten Unternehmen die Verantwortung dafür, Lösungen für die Schulung von Mitarbeitern bereitzustellen.

Gewerkschafter wie Verdi-Chef Frank Bsirske warnen seit langem vor der Gefahr massenhafter Arbeitslosigkeit, wenn zunehmender Robotereinsatz möglicherweise ganze Berufszweige ersetzt. Arbeitgebervertreter betonen dagegen die Chancen der Digitalisierung. Salesforce ist weltweit die Nummer eins auf dem Markt für Vertriebssoftware (CRM).

Schreiner erklärte: "Wenn wir den richtigen Weg einschlagen, werden wir die Welt mit Technologie verbessern können." Auf der Cebit sollten Themen angesprochen werden, "von denen wir glauben, dass sie interessant sind, und nicht einfach nur Produkte präsentiert werden". Er kündigte an: "Wir wollen nicht Tastaturen und Mäuse zeigen, sondern setzen auf den Dialog mit Menschen dazu, wie sich Digitalisierung erfolgreich umsetzen lässt."

Die Digitalisierungsmesse Cebit (11. bis 15. Juni) geht 2018 radikal verändert mit neuen Themen, neuen Formaten und einem neuen Termin im Frühsommer an den Start. Die gesamte Messe wird auf dem Gelände in neue Hallen umziehen, im Zentrum des neuen Konzepts steht eine Art Campus unter dem Expo-Dach. Messe-Chef Oliver Frese erklärte, neue Zielgruppen wie Kreative oder die "digital natives" sollten erreicht werden, aus der digitalen Agenda solle eine Bewegung werden. Die Messe werde voraussichtlich ausgebucht sein, sagte Frese.

Salesforce wird der größte Aussteller der diesjährigen Cebit - mit einer eigenen Halle und einem Außengelände. Schreiner kündigte an, Salesforce werde über 100 Kunden und Partner zeigen lassen, wie sie ihre digitale Transformation in die Hand nehmen. Auf einer Bühne in der Salesforce-Halle 9 solle in Sachen Unternehmenstransformation in einem spielerischen Format nach TV-Vorbild der Dialog mit Vorstandschefs gesucht werden. "Es geht uns nicht um Quadratmeter, sondern um die richtigen Kontakte."/tst/DP/zb

