=== 07:45 DE/Edag Engineering Group AG, Jahresergebnis, Wiesbaden *** 09:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, anschließend Fortsetzung der Kabinettsklausur, gg 12:00 PK mit Bundeskanzlerin Merkel und Bundesfinanzminister Scholz, Schloss Meseberg 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge des Generalanwalts zur Klage der Kommission gegen Daimler wegen der Verwendung eines nicht genehmigten Kältemittels, Luxemburg 10:00 DE/Deutsche Umwelthilfe, Vorstellung neuer Abgastest- Ergebnisse, Berlin 10:00 DE/Franz Haniel & Cie GmbH, BI-PK (per Livestream) 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV, München 10:30 DE/Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft (ASW), PK mit BfV-Präsident Maaßen und ASW-Vorstands- vorsitzendem Wagner, Berlin *** 10:30 GB/Industrieproduktion Februar PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 10:30 GB/Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -12,0 Mrd GBP zuvor: -12,3 Mrd GBP *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 12:30 DE/SAFE Policy Center, Vortrag von Eesti-Pank-Präsident Hansson zum Thema: "Euro Area Monetary Policy: Effects and Side-effects", Frankfurt *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen März, Frankfurt 13:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Rede nach einer Fragerunde mit den Gewinnern der Generation Euro Students' Awards, Frankfurt 13:30 NL/Airbus Group, HV, Amsterdam *** 14:30 US/Realeinkommen März *** 14:30 US/Verbraucherpreise März PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:00 US/Facebook-CEO Zuckerberg, Anhörung zum Datenskandal im Ausschuss für Energie und Handel des Repräsentantenhauses, Washington *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 20./21. März - DE/Deutsche Telekom AG und Verdi, Vierte Runde der Tarifverhandlungen (bis 12.4.), Euskirchen - FR/Carrefour SA, Umsatz 1Q, Paris ===

