Bei der Sicherheits-Kontrolle am Flughafen wird der Kunde vom König zum Hampelmann. Jetzt gilt es, dabei eine gute Figur zu machen. Und wehe, man blamiert sich mit einer Familienflasche Shampoo im Handgepäck!

Bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen zwischen Check-in-Schalter und Flugsteig ist es wie bei der Ticketkontrolle im Zug. Plötzlich kippt das Machtgefüge. Der Dienstleister wird zur Autorität, der Kunde muss parieren. Nix mehr mit König. Jetzt darf einem bloß kein Zacken aus der Krone fallen. Haltung wahren. Wer zieht es am souveränsten durch? Wer outet sich hingegen als aufgeregt, wer als ahnungsloser Hinterweltler?

Wer es cool meistert, steht in der Hierarchie der Passagiere oben. Ohne Zirkus durch den Detektor - damit punktet man mindestens so viel wie mit Priority-Boarding.

Widersprechen Sie mir, aber ich bin davon überzeugt: Keiner, der mehr als einmal geflogen ist, kann sich davon freimachen. Es geht um den aufrechten Gang durch den Metalldetektor. Mit Stolz gegen die Demütigung. Jeder hat eine Geschichte parat, wie vor ihm in der Schlange mal wieder jemand noch nie was vom Thema Taschenmesser und Fliegerei gehört hatte, oder von Pfefferspray über den Wolken - und alle hinter ihm den Blick auf die Uhr. Und natürlich will keiner selber der Depp am Scanner sein. Aber das passiert schnell.

Mit dem Einreihen in die Warteschlange geht es los. Mit Gurten bespannte Absperrpfosten zwingen uns zu einem irren Tanz durch die Vorhalle. Wir müssen selbst dann durchlaufen, wenn kaum Andrang ist. Hin und her. Erst eine 180-Grad-Wende und dann noch eine. Hinter uns rumpelt unser Rollkoffer in Cabin-fit-Size jeweils mit einem Rad über die Standfüße der Poller.

Vielflieger nehmen es stoisch hin wie Milchkühe den Melkautomaten. Anfänger spüren noch die sinnlose Gängelung und begehren auf. Sie ducken sich für eine Abkürzung unter den Absperrgurten hindurch, reißen dann mit ihren Rucksäcken die Bänder und Pfosten mit. Im besten Fall flitschen die Gurte laut surrend zurück in ihre Reservoire. Im dümmsten Fall stürzen die Metallpfosten laut scheppernd auf den grau gescheckten Fliesenboden. Alle Blicke auf Mr. Superschlau. Das wird ihm noch in der Luft nachjagen.

Dann die Wahl der Warteschlange vorm Fließband. Wenn ich es nicht eilig habe, gucke ich hinter den Scanner. Und mache selbst den Kötter-Check: Welcher Abtast-Mann sieht am wenigsten brutal ...

