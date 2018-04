Qualität, Leistung und Technologie als Antrieb für die Konsolidierung der Ausgaben bei PubMatic

PubMatic, die auf Publisher fokussierte Sell-Side-Plattform (SSP), hat heute eine Partnerschaft mit Sizmek, der größten unabhängigen Buy-Side-Werbeplattform, bekannt gegeben. Sizmek nimmt PubMatic nun in das Netzwerk mit bevorzugten Publisher-Plattformen auf, was bei der Konsolidierung programmatischer Werbeausgaben hilft, um Agenturen und Werbetreibenden einen transparenteren Zugang zu Premium-Inventar zu ermöglichen und gleichzeitig das finanzielle Risiko von betrügerischem Datenverkehr zu eliminieren.

"PubMatic ist aufgrund der Verpflichtung für Transparenz und Qualität, überlegener Trefferquoten und fortschrittlicher Supply-Shaping-Technologie ein starker Partner", erklärte Mike Caprio, Chief Growth Officer bei Sizmek. "Mit dieser Partnerschaft erleben unsere Werbetreibenden den Zugang zu gefragten Zielgruppen in markensicheren Umgebungen, was letztlich ihre Rendite bei den Werbeausgaben verbessert."

Durch den Einsatz der von PubMatic entwickelten lernfähigen Throttling-Technologie erweitert Sizmek sein Angebot um zusätzliche Aufrufmöglichkeiten, die von den Kunden gewinnbringend genutzt werden können. Das Fraud-Free-Programm von PubMatic stellt außerdem sicher, dass Werbetreibende nicht für betrügerischen Datenverkehr bezahlen müssen.

"Eine Konsolidierung ist unumgänglich, da sich die Werbetechnikbranche weiterentwickelt und die digitale Lieferkette stärker unter die Lupe genommen wird. Bei PubMatic haben wir stark in die Bereitstellung von Qualität, markensicherem Inventar und effizienter Infrastruktur für unsere Kunden investiert. Wir freuen uns, dass Sizmek in unserer Plattform einen Mehrwert findet und dass diese Partnerschaft uns hilft, diese Vorteile auf unsere gemeinsamen Kunden auszuweiten", sagte Rajeev Goel, Mitbegründer und CEO von PubMatic.

"Als Publisher sind wir ein Befürworter jeder Initiative, welche die Transparenz erhöht und eine größere Partnerschaft zwischen Angebot und Nachfrage im Ökosystem fördert. Darüber hinaus sind wir immer auf der Suche nach einer Möglichkeit, mehr Umsatz zu erzielen, indem wir so effizient wie möglich auf die Nachfrage zugreifen. Wir haben eine langjährige Beziehung zu PubMatic, und diese Partnerschaft mit Sizmek wird für uns beide wertvoll sein", sagte Mike Kisseberth, Chief Revenue Officer bei Purch.

Sizmek arbeitet auch mit PubMatic zusammen, um Werbetreibenden einen sicheren, priorisierten Zugang zum Premium-Inventar im gesamten SSP-Portfolio über programmatische Direktkanäle zu ermöglichen, wobei die PubMatic-Produkte PMP-Guaranteed und Targeted PMP genutzt werden.

Weitere Informationen darüber, wie PubMatic DSPs beim Umgang mit Infrastrukturkosten unterstützt, finden Sie unter www.pubmatic.com.

Über PubMatic

PubMatic ist eine auf Publisher fokussierte Sell-Side-Plattform für eine offene Zukunft in digitalen Medien. Mit der führenden Omnichannel-Technologie für Umsatzautomatisierung für Publisher und mit programmatischen Tools für Medieneinkäufer ermöglicht der am Publisher orientierte Ansatz von PubMatic, dass Werbekunden in großem Maßstab auf Premium-Inventar zugreifen können. PubMatic verarbeitet pro Monat über eine Billion Ad Impressions und hat eine globale Infrastruktur aufgebaut, über die Publisher ihr Werbeinventar monetarisieren und kontrollieren können. Seit 2006 fördert der Fokus von PubMatic auf Innovationen bei Daten und Technologien das Wachstum der programmatischen Branche insgesamt. PubMatic hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Redwood City und verfügt weltweit über 13 Niederlassungen und 6 Datenzentren.

PubMatic ist eine eingetragene Handelsmarke von PubMatic, Inc. Andere Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Sizmek

Sizmek ist die weltweit größte unabhängige Buy-Side-Werbeplattform, die Eindrücke schafft, die begeistern. In der digitalen Welt ist es wichtig, Eindrücke zu schaffen, die inspirieren, um Vertrauensverhältnisse zu Agenturen und Marken zu pflegen und sinnvolle, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Sizmek bietet leistungsstarke, integrierte Lösungen, die eine Zusammenarbeit zwischen Daten, Kreativschaffenden und Medien für eine optimale Kampagnenleistung über die gesamte Interaktion mit Kunden hinweg ermöglichen. Unsere KI-gesteuerte Entscheidungsmaschine kann robuste Einblicke in Daten über die fünf Schlüsseldimensionen des prädiktiven Marketings Kampagnen, Konsumenten, Kontext, Kreativität und Kosten hinweg identifizieren. Wir bringen alle Elemente der Medienpläne unserer Kunden an einem Ort zusammen, um ein besseres Verständnis für aussagekräftigere Beziehungen zu gewinnen, jeden Moment der Interaktion zum Thema zu machen und mehr Wert über das gesamte Programm hinweg zu schaffen. Sizmek betreibt seine Plattform in mehr als 70 Ländern, hat Niederlassungen in zahlreichen Ländern in ganz Amerika, EMEA und APAC, die preisgekrönten Service anbieten, und verbindet mehr als 20.000 Werbetreibende und 3600 Agenturen mit Zielgruppen auf der ganzen Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180410006786/de/

Contacts:

PubMatic

Johanna Bauman

VP, Marketingkommunikation

press@pubmatic.com

oder

Sparkpr für Sizmek

sizmek@sparkpr.com.