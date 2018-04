Mit Adidas-Zertifikaten auf der Gewinnerbahn

Trump, China, Einfuhrzölle, Russland, Kalter Krieg 2.0, Zinserhöhungen, Wachstumssorgen - war da was? An Adidas-Aktionären (ISIN: DE000A1EWWW0) ist die Hektik der letzten zwei Monate spurlos vorbeigegangen: Der Preis für einen Anteil am Sport- und Lifestyle-Konzern aus Herzogenaurach strebt unbeirrt nach oben und notiert mit 204 Euro derzeit auf 10-Jahres-Hoch.

Mit Sicherheitspuffer an steigenden Notierungen teilhaben

Anleger, die grundsätzlich von weiter steigenden Kursen ausgehen, beim Einstieg auf Höchstkursen aber ein leichtes Schwindelgefühl verspüren, könnten sich mit dem Bonus-Zertifikat von Goldman DE000GD63EX8 gegen zwischenzeitliche Schwächen teilabsichern: Bei einer Barriere von 160 Euro (21 Prozent Puffer) und einem Bonus-Level bei 230 Euro bietet das Zertifikat eine unbegrenzte Partizipation (kein Cap!) an steigenden Kursen und bei unversehrter Barriere bis zum Bewertungstag 21.12.2018 bereits eine Bonus-Rendite von 6,6 Prozent p.a. Beachtenswert: Mit dem Kaufpreis von 219 Euro ist ein Aufgeld von 7,4 Prozent zu zahlen.

Wer der Aktie bis zum Bewertungstag (21.12.2018) kein "unbegrenztes" Potenzial zutraut und daher auch eine Gewinnobergrenze in Kauf nimmt, könnte auf das Capped Bonus der Commerzbank mit der ISIN DE000CV55YL8 setzen: Aus dem Cap von 225 Euro und dem Kaufpreis von 209 Euro errechnet sich eine Seitwärtsrendite von 10,5 Prozent p.a., sofern die Barriere bei 160 Euro nicht verletzt wird. Werden die Barrieren verletzt, dann entfällt die Bonus-Funktion und die Zertifikate "tracken" nur noch den Aktienkurs, bevor bei Fälligkeit der Schlusskurs zur Abrechnung herangezogen wird.

Von stagnierenden Kursen mit Discount-Zertifikat am Geld profitieren

Alternativ kann sich auch ein "kurzes" Discount-Zertifikat lohnen: Das Produkt der UBS mit der ISIN DE000UX3ECJ9 erwirtschaftet bis zur Fälligkeit eine Rendite von 12,7 Prozent p.a., sofern die Aktie am 20.9.2018 auf oder über dem Cap von 200 Euro notiert. Der Break-Even-Kurs entspricht dem Kaufpreis von 188,80 Euro (Discount 7,8 Prozent). Schließt die Aktie darunter, erleiden Anleger Verluste.

ZertifikateReport-Fazit: Die Zertifikate sprechen grundsätzlich Investoren an, die sich offensiv oder neutral positionieren und bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie attraktive Renditen erzielen möchten. Dabei sollten Anleger beachten, dass ein "zu gut gemeintes" Plus an Sicherheit oft mit einem enormen Minus an Rendite einhergeht und daher auch auf aktives Risikomanagement (Stopps!) setzen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de