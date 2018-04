Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRUNDSTEUER - Es ist völlig unrealistisch, dass Immobilienwerte aus dem Jahr 1964 noch der Realität entsprechen: Die Einheitswerte, auf deren Basis heute die Grundsteuer berechnet wird, sind deshalb verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag entschieden und den Gesetzgeber zur Eile gemahnt: Bis Ende 2019 müssen die Neubewertungsregeln für 35 Millionen Immobilien im Gesetz stehen. Wenn es bis 31. Dezember 2019 keine Neuregelung gibt, "fällt die Grundsteuer zum 1. Januar 2020 ersatzlos weg", sagte der frühere Vizepräsident des Bundesfinanzhofs, Hermann-Ulrich Viskorf, dem Handelsblatt. Viskorf, dessen Bundesfinanzhof-Senat das Verfassungsgericht angerufen hatte, ist skeptisch, dass "eine Grundsteuer rein auf Basis von Bodenrichtwerten verfassungsfest wäre", sagte er. (Handelsblatt S. 6/FAZ S. 1)

GRUNDSTEUER - Der CDU-Wirtschaftsrat hat das Karlsruher Urteil, wonach die Bemessung der Grundsteuer für Immobilien verfassungswidrig ist, als "herbe Quittung" für Bund und Länder bezeichnet. Die Politik stehe nach dem Spruch der Verfassungsrichter vor einem Scherbenhaufen, der durch Uneinigkeit und durch jahrzehntelange Lethargie entstanden sei, kritisierte Generalsekretär Wolfgang Steiger. Er forderte Bund und Länder dazu auf bis Ende des Jahres 2019 eine Neuregelung zu präsentieren, die eine Verteuerung von Wohnraum unbedingt verhindere. (Neue Osnabrücker Zeitung)

HARTZ IV - 2,1 Millionen "Regelleistungsberechtigte" ohne deutsche Staatsangehörigkeit gibt es inzwischen, um 69 Prozent hat sich die Zahl dieser umgangssprachlich "Hartz-IV-Empfänger" genannten Personen seit 2010 erhöht, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte. Bei den deutschen Staatsangehörigen hingegen hat sich diese Zahl im selben Zeitraum, von 2010 bis Ende Oktober 2017, um rund eine Million (20 Prozent) auf 3,9 Millionen reduziert. Wie stark der Zuzug von Asylbewerbern die sozialen Netze strapaziert, zeigt sich daran, dass Syrer inzwischen die größte Gruppe unter den ausländischen Hartz-IV-Beziehern sind (584.000), danach folgen Türken (259.000), Iraker (138.000) und Afghanen (99.000). (Welt S. 4)

VERKEHRSWENDE - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will mehr Tempo bei der Verkehrswende. ^"Ich glaube, dass wir die alternativen Antriebe und die Elektromobilität in den nächsten vier Jahren zu einem entscheidenden Ergebnis führen müssen", sagte Altmaier. Es gehe um rein elektrische Fahrzeuge, Hybridautos, Brennstoffzellenantriebe sowie effiziente und umweltfreundlich optimierte Verbrenner. Das Thema müsse "technologieoffen" angegangen werden, sagte der Minister. (Welt S. 9)

IWF - Die Niedrigzinspolitik und die gelockerten Standards bei der Kreditvergabe haben neue Risiken heraufbeschworen. Davor warnt der Internationale Währungsfonds IWF in seinem jüngsten Finanzstabilitätsbericht. Kritisch sieht der IWF das hohe Emissionsvolumen von Anleihen minderer Bonität in den USA. (Börsen-Zeitung S. 2)

DIESEL - Der CDU-Wirtschaftsrat hat die Bundesregierung vor staatlichen Subventionen zur technischen Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen mit hohem Schadstoffausstoß gewarnt. "Das ist nicht Aufgabe des Staates und damit letztlich der Steuerzahler", sagte Verbands-Generalsekretär Wolfgang Steiger. Auf neue Staatshilfen sei die Automobilbranche auch angesichts ihrer guten Verfassung nicht angewiesen. Das schwarz-rote Bundeskabinett wollte bei seiner ersten Klausur in Meseberg bei Berlin nach Lösungen suchen, wie Fahrverbote für Diesel in Städten mit hoher Luftverschmutzung verhindert werden können. (Rheinische Post)

CHINA/AUTOBRANCHE - Der Automobilverband VDA ist nach der Ankündigung Pekings für mehr Marktöffnung in China verhalten optimistisch. "Das ist ein sehr positives Signal für die internationale Handelspolitik", sagte VDA-Präsident Bernhard Mattes. "Es wäre gut, wenn sich China weiter in diese Richtung bewegt und seine Ankündigungen zur Marktöffnung in die Tat umsetzt", sagte Mattes weiter. "Jedes fünfte Auto, das in China zugelassen wird, trägt ein deutsches Markenzeichen. Für die deutschen Hersteller und Zulieferer ist China nicht nur Exportmarkt, sondern vor allem auch ein wichtiger Produktionsstandort. Daher sind neben Zollsenkungen insbesondere auch die angekündigten Verbesserungen bei den Investitionsbedingungen für ausländische Unternehmen wichtig", betonte Mattes. (Neue Osnabrücker Zeitung)

BREXIT - Der Chefunterhändler der EU-Kommission für den Brexit, Michel Barnier, hat Großbritannien zum Verbleib in Binnenmarkt und Zollunion aufgerufen. "Das ist die einzige Option, die reibungslosen Handel ohne Kontrollen ermöglicht. Bei allen anderen Optionen wird es Kontrollen geben", sagte Barnier. Die britische Premierministerin Theresa May hat einen Verbleib in Binnenmarkt und Zollunion wiederholt ausgeschlossen. (Süddeutsche Zeitung)

