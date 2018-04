The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA USG22004AD07 CNPC GENL CAP. 13/18 REGS BD02 BON USD N

CA GCPC XFRA XS0357344497 GENERAL ELEC.08/18 MTN BD02 BON TRY N

CA DSNL XFRA XS0501663099 DANSKE BK 10/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0914798268 BK OF CEYLON 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0916347759 TURKIYE VAKIFLAR BK.13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1056597252 NED.WATERSCH. 14/18 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1218203153 TORONTO-DOM. BK 15/18 FLR BD02 BON GBP N

CA GCQC XFRA XS1218431705 GLENCORE FDG 15/18 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1218431960 GLENCORE FDG 15/18 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1218804232 VOLKSW.FIN.SERV 15/18 MTN BD02 BON NOK N

CA XFRA XS1394911900 EMIS FINANCE 16/18 MTN BD02 BON USD N

CA 6S0D XFRA FR0010885376 SG SCF 10/18 MTN BD03 BON EUR N

CA JPJ3 XFRA LU0082616367 JPM-US TECHNOLOGY A D.DL FD00 EQU EUR N

CA JYJ5 XFRA LU0117843481 JPM-TAIWAN JPMT ADDL FD00 EQU EUR N