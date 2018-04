The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A19VT92 MEDIAN T.18/6023 18/23FLR BD00 BON EUR N

CA RN8E XFRA DE000A1PGQR1 RENE LEZARD ANL.12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ACV2 DZ BANK CLN E.9483 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ACW0 DZ BANK CLN E.9484 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ACX8 DZ BANK CLN E.9485 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UF01 DZ BANK IS.A904 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MH4 LB.HESS.THR.CARRARA04I/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MK8 LB.HESS.THR.CARRARA04K/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5ML6 LB.HESS.THR.CARRARA04L/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA EU000A1G0D88 EFSF 18/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA MT0001121236 SUITE FIN.SCC 17/26 ZO BD00 BON EUR N

CA XFRA MT0001121244 SUITE FIN.SCC 17/27 ZO BD00 BON EUR N

CA XFRA MT0001121269 SUITE FIN.SCC 17/27 ZO BD00 BON EUR N

CA XFRA US05565EAV74 BMW US CAP. 2021 FLR 144A BD01 BON USD N

CA XFRA USU09513HF91 BMW US CAP. 18/21 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU09513HH57 BMW US CAP. 18/23 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU09513HK86 BMW US CAP. 18/28 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1572438619 MUNICIPALITY FIN.17/27MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1807305328 AEGYPTEN 18/30 MTN REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1807306300 AEGYPTEN 18/26 MTN REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1807409450 HYPO NOE L.F.N.W. 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1807422800 BMW INTL INV. 18/22 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1807469199 B.N.G. 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1807499857 VOLKSW.FIN.SERV 18/21 MTN BD01 BON NOK N