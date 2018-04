FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SKC2 XFRA ZAE000109815 STD BK GRP RC -,10 0.343 EUR

EB9 XFRA ZAE000054045 RAINBOW MINERALS RC-,05 0.168 EUR

KDA XFRA US48282T1043 KADANT INC. DL-,01 0.179 EUR

BNU XFRA US06652K1034 BANKUNITED INC. DL-,01 0.170 EUR

DBSA XFRA US05967A1079 BANCO SANT.SPON.ADS/1 UTS 0.039 EUR

HE8 XFRA US00817Y1082 AETNA INC. DL-,01 0.406 EUR

TFBF XFRA TH0016010017 KASIKORNBANK -FGN- BA 10 0.091 EUR

HRZ XFRA SE0001662230 HUSQVARNA NAM. B SK 100 0.073 EUR

TLS XFRA SE0000667925 TELIA COMPANY AB SK 3,20 0.112 EUR

SKWA XFRA SE0000171100 SSAB AB -A- FRIA 0.097 EUR

SDV XFRA SE0000112385 SAAB AB B SK 25 0.534 EUR

HL9B XFRA SE0000109290 HOLMEN AB B SK 50 1.262 EUR

CSA XFRA IE00B4BNMY34 ACCENTURE A DL-,0000225 1.079 EUR

SWI XFRA HK0019000162 SWIRE PAC. CL.A 0.114 EUR

NRE XFRA FI0009005318 NOKIAN RENKAAT OYJ EO 0,2 1.560 EUR

DP4B XFRA DK0010244508 A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 20.143 EUR

AFX XFRA DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC AG 0.550 EUR

FOZN XFRA CH0003541510 FORBO HLDG AG NA SF 0,1 16.124 EUR

48CA XFRA ES0140609019 CAIXABANK S.A. EO 0.080 EUR

B9H XFRA CH0001503199 BELIMO HOLDING NA SF 1 72.132 EUR

0B7 XFRA CH0238627142 BOSSARD HLDG NAM. SF 5 3.564 EUR

DP4A XFRA DK0010244425 A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 20.143 EUR

AU6 XFRA ZAE000174124 BARCLAYS AFRICA GR. RC 2 0.400 EUR

591 XFRA ZAE000240198 SEA HARVEST GRP LTD O.N. 0.021 EUR

E5M XFRA US26969P1084 EAGLE MATLS DL -,01 0.081 EUR

PLO XFRA US69344D4088 PLDT INC. SP. ADRS/1 PP 5 0.433 EUR

D00 XFRA SE0007691613 DOMETIC GROUP AB 0.199 EUR

CHE XFRA CNE100002367 CH. HUARONG ASS. M. H HD1 0.022 EUR