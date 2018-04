FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NU5 XFRA NO0003106700 SOLON EIENDOM ASA NK 1

0SG XFRA ZAE000173951 SIBANYE GOLD LTD

BHJC XFRA SE0009921588 BILIA AB A FRIA SK 2,50