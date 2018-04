Basel (awp) - Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat Novartis für sein Mittel Afinitor Disperz (Everolimus) die Zulassung zur Behandlung von fokalen Anfällen, die mit der autosomal-dominanten Erbkrankheit tuberöse Sklerose einhergehen. Wie es in einer Mitteilung von Novartis am Mittwoch heisst, ist es die erste in den USA zugelassene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...