Zürich - Die Zinsen für Festhypotheken haben im ersten Quartal 2018 zugelegt. Mitte Februar erreichten die Zinsen für mittlere und lange Laufzeiten sogar ein Zweijahreshoch. Als Folge der allgemeinen Erwartung eines weiteren Zinsanstiegs hat die Nachfrage nach langen Laufzeiten angezogen und liegt wieder auf Vorjahresniveau. Das zeigt das aktuelle Hypobarometer von comparis.ch.

Die Richtzinsen für zehnjährige Festhypotheken sind im vergangenen Quartal um 13 Basispunkte gestiegen: Per Ende März lagen sie bei 1,58 Prozent. Bemerkenswert ist besonders der markante Anstieg von Anfang Jahr bis Mitte Februar. Dieser gipfelte in einem Zweijahreshoch. Ebenfalls zugelegt haben die Zinsen für fünfjährige Festhypotheken. Per Quartalsende notierten sie bei 1,16 Prozent. Keine Bewegung war hingegen bei den kurzfristigen Laufzeiten zu verzeichnen. Deren Zinsen liegen unverändert bei 0,96 Prozent.

Zinsen haben offenbar Boden gefunden

Die Zeiten historisch tiefer Zinsen könnten sich bald dem Ende zuneigen. Dafür spricht unter anderem, dass die Europäische Zentralbank die Option einer erneuten Ausweitung der Anleihekäufe Anfang März aus ihrem Ausblick gestrichen hat. Darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...