Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,23% auf 86,2, davor 9 Tage ohne Veränderung , Coca-Cola HBC -0,22% auf 31,13, davor 6 Tage im Plus (9,59% Zuwachs von 28,47 auf 31,2), Uniper +0,43% auf 23,55, davor 6 Tage im Minus (-5,97% Verlust von 24,94 auf 23,45), S Immo -3,43% auf 16,32, davor 5 Tage im Plus (4,97% Zuwachs von 16,1 auf 16,9), RWE -0,59% auf 20,09, davor 4 Tage im Plus (1,33% Zuwachs von 19,95 auf 20,21), Deutsche Wohnen -0,7% auf 38,09, davor 4 Tage im Plus (1,4% Zuwachs von 37,83 auf 38,36), Stratec Biomedical -1,27% auf 78, davor 4 Tage im Plus (8,37% Zuwachs von 72,9 auf 79), S&T +13,81% auf 23,9, davor 4 Tage ohne Veränderung , RIB Software +13,59% auf 20,64, davor 4 Tage im Minus (-10,76% Verlust von 20,36 auf 18,17), Dropbox +3,62% auf...

