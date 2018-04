St.Gallen - Die Raiffeisen Schweiz startet zur Aufarbeitung der Falls Pierin Vincenz eine interne Untersuchung und setzt dazu Professor Bruno Gehrig als unabhängigen Chefermittler ein. Das Ziel sei es, mit einer lückenlosen Aufklärung der Vergangenheit für Transparenz zu sorgen und damit das Vertrauen in Raiffeisen zu stärken, schreibt die Bank am Mittwoch. Untersucht werde die Zeit unter dem vormaligen Raiffeisen-Chef Vincenz und speziell die damals erworbenen Beteiligungen.

Bruno Gehrig sei eine anerkannte Persönlichkeit mit reicher Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, schreibt Raiffeisen in der Mitteilung. So war er Vizepräsident des Direktoriums der SNB, Verwaltungsrat der UBS und VR-Präsident bei Swiss Life. Gehrig werde die Untersuchung in enger Zusammenarbeit mit einem Team der Wirtschaftskanzlei Homburger durchführen. Die Kanzlei ...

