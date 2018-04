Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma SE mit Blick auf zunehmende Spannungen im Welthandel auf "Buy" mit einem Kursziel von 515 Euro belassen. Der Konflikt zwischen den USA und China könne die Stimmung unter den Konsumenten in China belasten, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Hierauf sollten Anleger in den kommenden Wochen genauestens achten. Die Puma-Aktie bleibe gleichwohl neben Burberry und Kering einer ihrer "Top-Picks"./bek/he Datum der Analyse: 10.04.2018

ISIN: DE0006969603