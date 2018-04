Die globale Innovations- und Strategieberatung Arthur D. Little hat heute die dritte Ausgabe ihrer Studie "Future of Mobility" veröffentlicht. Darin enthalten ist eine aktualisierte Version des Urban Mobility Index, der die Mobilitätssysteme von 100 Weltstädten anhand von Reifegrad, Innovationskraft und Leistungsfähigkeit bewertet. Die Studie "The Future of Mobility 3.0 Reinventing mobility in the era of disruption and creativity" wurde auf der UITP Asia-Pacific Assembly in Taipei vorgestellt.

Der Urban Mobility Index zeigt auf, dass die Mehrzahl der analysierten Städte nach wie vor ein erhebliches Verbesserungspotential bei der Bewältigung ihrer Mobilitätsherausforderungen haben. Durchschnittlich erreichten die Städte lediglich eine Punktzahl von 42,3 bei 100 möglichen Punkten. Spitzenreiter war Singapur (59,3 Punkte) vor Stockholm (57,1), Amsterdam (56,7), Kopenhagen (54,6) und Hongkong (54,2). Nur 10 Städte erzielten mehr als 50 Punkte, darunter acht europäische und zwei asiatische Städte.

"Mehr denn je ist die Reform der Mobilitätssysteme eine der zentralen Herausforderungen der heutigen Welt", betont François-Joseph Van Audenhove, Partner bei Arthur D. Little und Leiter des Future of Mobility Lab. "Um kurzfristig wettbewerbsfähig und langfristig relevant zu bleiben, müssen Anbieter von Mobilitätslösungen neue Trends antizipieren, ihre Angebote erneuern und differenzieren. Um dies zu erreichen, sollten sie an ausgedehnten Ökosystemen teilnehmen und sich auf Transformationsreisen begeben."

Mit Unterstützung des Partners, International Union of Public Transport (UITP), hat Arthur D. Little zwölf strategische Imperative für Mobilitätslösungsanbieter aufgestellt. Diese sollten bei der Definition von Visionen und Strategien berücksichtigt werden, wenn Anbieter kurzfristig wettbewerbsfähig bleiben und auf lange Sicht in Ökosystemen mit erweiterter Mobilität bestehen wollen.

"Zu einem Zeitpunkt, zu dem der öffentliche Verkehr neue Möglichkeiten zum Wachstum und zur Erweiterung erhält, wird er auch durch das Aufkommen neuer Akteure und Technologien, die durch die digitale Wirtschaft ermöglicht werden, herausgefordert", erklärte UITP-Generalsekretär Mohamed Mezghani. "Die Studie von Arthur D. Little über die Zukunft der Mobilität 3.0 bietet nützliche Hinweise, um den Sektor bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen."

