Schlieren (awp) - Das Biotechunternehmen Molecular Partners wird in seiner laufenden Phase Ib/II-Studie mit dem Produktkandidaten MP0250 künftig mit AstraZeneca zusammenarbeiten. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt, wird in der Studie MP0250 mit Osimertinib (Tagrisso) von AstraZeneca die Behandlung von Patienten getestet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...