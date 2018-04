DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

T-Mobile US und der US-Mobilfunkkonzern Sprint lassen ihre erst im November für gescheitert erklärten Fusionsverhandlungen offenbar wieder aufleben. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter berichten, befinden sich diese Gespräche allerdings noch im Anfangsstadium. Es wäre das dritte Mal in vier Jahren, dass sich die US-Tochter der Deutschen Telekom AG und der Rivale Sprint an einem Zusammenschluss versuchen. Beim letzten Mal sollen die Gespräche an der Frage der Kontrolle eines fusionierten Unternehmens gescheitert sein. Allem Anschein nach wollte sich Masayoshi Son, Chairman des Sprint-Eigners Softbank, damals nicht mit der Rolle des Junior-Partners zufrieden geben. Laut den Informanten ist nicht klar, welche Konditionen dieses Mal als Verhandlungsgrundlage herangezogen werden. Ein Scheitern der Gespräche sei dieses Mal ebenso gut möglich wie beim letzten Mal.

TAGESTHEMA II

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat in seiner Aussage vor dem US-Kongress den Schutz von privaten Nutzerdaten vor Missbrauch zu seiner Priorität erklärt. Jeder Nutzer der Onlinenetzwerke seines Konzerns "sollte Kontrolle darüber haben, wie seine Informationen verwendet werden", sagte Zuckerberg am Dienstag während einer Anhörung im Senat in Washington. Zuckerberg wurde stundenlang von den Senatoren zum Skandal um gigantischen Datenmissbrauch gelöchert, der den Konzern in die schwerste Krise seiner 14-jährigen Geschichte gestürzt hat. Ein externer App-Entwickler hatte die Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Usern abgefischt und an die britische Firma Cambridge Analytica verkauft. Der Datenschatz soll dann für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump ausgeschlachtet worden sein. Zuckerberg bemühte sich um Schadensbegrenzung, indem er sich in der live von mehreren US-Sendern übertragenen Anhörung für den Datenmissbrauch entschuldigte und zu seiner persönlichen Verantwortung bekannte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:45 DE/Edag Engineering Group AG, Jahresergebnis

10:00 DE/Franz Haniel & Cie GmbH, BI-PK

10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen März

13:30 NL/Airbus Group, HV

16:00 US/Facebook-CEO Zuckerberg, Anhörung zum Datenskandal im

Ausschuss für Energie und Handel des

Repräsentantenhauses

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Telekom AG und Verdi, Vierte Runde der

Tarifverhandlungen (bis 12.4.)

- FR/Carrefour SA, Umsatz 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Carl Zeiss Meditec: 0,55 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 10:30 Industrieproduktion Februar PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/+1,6% gg Vj 10:30 Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -12,0 Mrd GBP zuvor: -12,3 Mrd GBP -US 14:30 Verbraucherpreise März PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 20./21. März

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 CH/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 (offenes Volumen) 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2046 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion von 4,70-prozentigen Anleihen mit Laufzeit September 2022 im Volumen von maximal 4 Mrd CZK Auktion von 1,00-prozentigen Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von maximal 4 Mrd CZK Auktion von 0,25-prozentigen Anleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von maximal 4 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.642,50 -0,47 Nikkei-225 21.714,52 -0,37 Schanghai-Composite 3.217,34 0,85 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.397,32 1,11 DAX-Future 12.382,50 1,15 XDAX 12.377,91 1,17 MDAX 25.815,80 0,46 TecDAX 2.568,47 1,56 EuroStoxx50 3.438,78 0,70 Stoxx50 3.040,47 0,90 Dow-Jones 24.408,00 1,79 S&P-500-Index 2.656,87 1,67 Nasdaq-Comp. 7.094,30 2,07 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,15% -31

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit etwas nachgebenden Kursen rechnen Marktteilnehmer zum Handelsstart in Europa. DAX und Euro-Stoxx-50 werden am Mittwoch ein paar Punkte schwächer erwartet. "Der DAX hängt zunächst seitwärts fest", sagt ein Händler. Nach den jüngsten Gewinnen warte er nun knapp unterhalb der gestaffelten Widerstandszone zwischen 12.450 und 12.600 Punkten auf neue Impulse. Liefern könnten sie die US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Im Vorfeld kommen auch die Futures auf die US-Indizes etwas zurück. Asien zeigt sich uneinheitlich, wobei die Entspannung im Handelsstreit die chinesischen Börsen weiter nach oben treibt. China plant nun eine Verknüpfung des Aktienhandels mit London, um so ausländischen Anlegern den Zugang zu erleichtern. Etwas auf die Stimmung drückt die geopolitische Lage. Ein US-Militärschlag gegen das Assad-Regime in Syrien und damit eine Konfrontation mit Russland wird als Risikofaktor gesehen. Die Ölpreise zogen am Dienstag stark an. Vom Devisenmarkt kommen zunächst wenig Einflüsse. Am Abend wird noch das Protokoll der März-Fed-Sitzung veröffentlicht.

Rückblick: Hoffnungen auf ein Ende des Handelsstreits haben die Kurse nach oben getrieben. Chinas Präsident Xi Jinping hat niedrigere Importzölle auf Autos und Erleichterungen bei Investitionen in chinesische Unternehmen angekündigt. Deshalb hoffte der Markt auf eine Entspannung im Handelsstreit. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hat im ersten Quartal dank der größten Sparte einen kräftigen Umsatzanstieg erzielt. Der Kurs gewann 4,9 Prozent. Givaudan ist im ersten Quartal 2018 gewachsen, aber nicht so stark wie am Markt erwartet. Givaudan verloren 2,4 Prozent, im Fahrwasser notierten die Aktien des Wettbewerbers Symrise 1,8 Prozent leichter. Air France-KLM fielen um 2,3 Prozent. Die Fluggesellschaft kann zwar trotz der Streiks bisher 70 Prozent der Flüge durchführen, der Gewinn wird aber trotzdem belastet, wie Analysten sagten.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - VW stiegen um 4,5 Prozent. Der neue Chef Herbert Diess könnte die Neustrukturierung umsetzen, mit Abspaltungen und Börsengängen des LKW-Bereichs oder auch von Lamborghini. Generell profitierte die Stimmung für die Autoaktien aber auch von den Aussagen Xis. BMW stiegen um 1,9 Prozent und Daimler um 1,2 Prozent, Conti legten um 2,8 Prozent zu. Bayer zogen um 4,7 Prozent an, denn die Leverkusener könnten der Übernahme von Monsanto einen großen Schritt näher gekommen sein. Das US-Justizministerium habe sich entschieden, den Megadeal zu gestatten, sagten mit der Sache vertraute Personen. 0,5 Prozent im Minus notierten Deutsche Bank. Nachdem der Führungswechsel den Kurs am Montag noch getrieben hatte, hieß es nun, der neue Chef Christian Sewing müsse erst einmal liefern. Deutsche Beteiligungs AG fielen um 4,5 Prozent. Das Unternehmen hat vor einem Gewinneinbruch im zweiten Geschäftsquartal gewarnt. Dagegen zogen Zooplus um 5,8 Prozent an auf 153,40 EUR, das Brokerhaus Liberum empfiehlt sie mit einem 200er Kursziel zum Kauf. Im TecDAX erholten sich RIB Software um knapp 14 Prozent. Händler sprachen von Käufen vor einem Termin in Hongkong. Dort wird RIB gemeinsam mit Microsoft die MTWO-Cloud präsentieren.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler hat das Geschäft ganz im Zeichen der Deutschen Telekom gestanden. Die Aktien wurden 2,5 Prozent fester gestellt. Hintergrund waren Kreisemeldungen, wonach die US-Tochter T-Mobile US und Sprint ihre erst im November für gescheitert erklärten Fusionsverhandlungen wieder haben aufleben lassen.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Investoren begrüßten die Aussagen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der die Furcht vor einem Handelskrieg mit den USA zunächst einmal zerstreut hatte. Xi kündigte neue Schritte zur Öffnung der Wirtschaft seines Landes und die Rücknahme einiger Zollschranken an. Am Vortag hatten die Töne aus China zum Handelskonflikt mit den USA noch ganz anders geklungen. Mit der Ölpreisrally führte der Energiesektor mit einem Plus von 3,3 Prozent das Tableau mit an. Unter den Einzelwerten hoben Boeing um 3,8 Prozent nach guten Auslieferungszahlen ab. T-Mobile US und der Mobilfunkkonzern Sprint lassen ihre erst im November für gescheitert erklärten Fusionsverhandlungen offenbar wieder aufleben, wie Kreise berichteten. Die Titel der US-Tochter der Deutschen Telekom kletterten um 5,7 Prozent, Sprint haussierten um 17,1 Prozent. Verifone explodierten mit einem Übernahmeangebot um 51,9 Prozent. Facebook stiegen um weitere 4,5 Prozent. CEO Mark Zuckerberg hatte vor einem Kongressausschuss Rede und Antwort zum Datenskandal gestanden. Fallende Notierungen trieben die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um zwei Basispunkte auf 2,80 Prozent. Neben den Entspannungssignalen im Handelsstreit waren es auch die höher als erwartet ausgefallenen Erzeugerpreise, die Inflationsspekulationen und damit Zinserhöhungsfantasien schürten.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 11, 2018 01:36 ET (05:36 GMT)

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.20 Uhr EUR/USD 1,2369 +0,1% 1,2353 1,2360 EUR/JPY 132,45 +0,0% 132,43 132,49 EUR/CHF 1,1827 +0,0% 1,1823 1,1813 GBP/EUR 1,1472 +0,0% 1,1418 1,1469 USD/JPY 107,08 -0,1% 107,20 107,19 GBP/USD 1,4189 +0,1% 1,4176 1,4176 Bitcoin BTC/USD 6.850,38 -0,1% 6.856,52 6.769,28

Der Euro rückte gegen den Dollar weiter vor. Hintergrund waren Aussagen des EZB-Ratsmitglieds Ewald Nowotny, der die Geldpolitik an einem wichtigen Wendepunkt sah. Dies wurde am Markt als Signal für den Einstieg in eine straffere Geldpolitik der EZB gewertet. Nowotny thematisierte eine Erhöhung des Einlagensatzes. Der Euro stieg auf 1,2355 Dollar nach einem Tagestief bei 1,2303. Der ICE-Dollarindex gab weitere 0,2 Prozent ab. Der Rubel wertete dagegen belastet von den US-Sanktionen gegen Russland weiter ab. Der Greenback legte zum Rubel um weitere 3,6 Prozent zu. Im asiatischen Handel verteidgt der Euro seine Aufschläge.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,33 65,51 -0,3% -0,18 +8,4% Brent/ICE 70,71 71,04 -0,5% -0,33 +7,9%

Der Ölpreis profitierte von der Entspannung im Handelsstreit, die die Wachstumshoffnungen nährte. Auch die steigenden Spannungen in Syrien stützten den Preis. Die USA bereiteten offenbar einen Raketenschlag gegen das syrische Regime vor, nachdem dieses mutmaßlich Giftgas eingesetzt hatte. Darüber hinaus will Saudi-Arabien sein Rohölangebot auch im Mai bei unter 7 Millionen Barrel pro Tag belassen und damit die Vereinbarungen innerhalb der Opec einhalten. Das ölreiche Land strebt einen Fasspreis von 80 Dollar an. WTI legte um 3,3 Prozent auf 65,51 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit zwei Wochen zu. Brent verteuerte sich 3,5 Prozent auf 71,04 Dollar und markierte den höchsten Schlusskurs seit über drei Jahren. In Asien geben die Notierungen einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Das American Petroleum Institute (API) hat Kreisen zufolge von einem Rohöllageraufbau in den USA auf Wochensicht berichtet. Die Daten zeigten für die vergangene Woche einen Anstieg der US-Erdölvorräte um rund 1,8 Millionen Barrel und der Benzinvorräte um 2 Millionen. Im Fokus stehen nun die offiziellen US-Lagerdaten am Nachmittag.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.342,02 1.340,80 +0,1% +1,22 +3,0% Silber (Spot) 16,57 16,57 +0,0% +0,00 -2,2% Platin (Spot) 932,55 929,00 +0,4% +3,55 +0,3% Kupfer-Future 3,12 3,14 -0,5% -0,02 -5,8%

Gold stieg mit der Dollarschwäche und der drohenden Eskalation in Syrien um 0,3 Prozent auf 1.341 Dollar je Unze.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

HANDELSSTREIT USA/CHINA

Nach der Ankündigung von Chinas Staatschef Xi Jinping zur Öffnung der chinesischen Wirtschaft sieht US-Präsident Donald Trump Fortschritte im aktuellen Handelsstreit zwischen beiden Ländern. Er sei "sehr dankbar" für Xis "nette Worte", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Wir werden gemeinsam große Fortschritte machen", zeigte sich Trump zuversichtlich. Das Weiße Haus stellte anschließend allerdings klar, konkretes Handeln von China zu erwarten. Zwar seien Xis Ankündigungen "ermutigend", die USA wollten aber "konkrete Schritte und konkrete Taten" sehen, sagte Regierungssprecherin Sarah Sanders. "Wir wollen mehr als nur die Rhetorik sehen", forderte sie. Bis dies geschehe, blieben die USA bei ihren angekündigten Strafzöllen.

POLITIK USA

Das Weiße Haus hat die Spekulationen über eine mögliche Entlassung von Sonderermittler Robert Mueller angeheizt: Die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders, sagte am Dienstag vor Journalisten in Washington, Trump habe das Recht, Mueller zu feuern. Demokraten wie auch Republikaner forderten Trump eindringlich auf, den Sonderermittler seine Arbeit machen zu lassen.

INFLATION CHINA

Die chinesische Inflation hat sich im März abgekühlt. Ein Grund war, dass sich der Preisanstieg für Nahrungsmittel und Non-Food-Artikel nach dem chinesischen Neujahrsfest abschwächte. Der Verbraucherpreisindex stieg im März um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem er im Februar einen Anstieg von 2,9 Prozent verzeichnet hatte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für März mit 2,5 Prozent gerechnet. Zum Vormonat sank der Verbraucherpreisindex im März um 1,1 Prozent. Im Februar hatte es einen Anstieg von 1,2 Prozent gegeben. Der Erzeugerpreisindex legte im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,1 Prozent zu. Volkswirte hatten 3,2 Prozent erwartet.

SYRIEN

Russland hat im UN-Sicherheitsrat erwartungsgemäß sein Veto gegen einen von den USA vorgelegten Resolutionsentwurf zu dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien eingelegt. In dem Entwurf wurde ein neuer "unabhängiger Mechanismus" zur Untersuchung der Giftgasvorwürfe in Syrien vorgeschlagen. Russland wollte Diplomaten zufolge in der Sitzung über zwei eigene Resolutionsentwürfe abstimmen lassen.

BANKEN-SEKTOR

In der ersten bedeutsamen Regeländerung bei Großbanken in der Ära von US-Präsident Donald Trump hat die Federal Reserve vorgeschlagen, die Kapitalregeln und die jährlichen "Stresstests" für die größten US-Finanzunternehmen umzugestalten. Die US-Notenbank teilte mit, dass die Vorschläge die Regeln für große Banken wie JP Morgan und Wells Fargo vereinfachten, ohne das Finanzsystem zu gefährden. Die Aufsichtsbehörde sagte, dass die Kapitalanforderungen für einige große US-Banken stiegen, aber sie könnten für andere sinken. Letzteres gelte vor allem für solche Banken, die kaum globales Engagement aufwiesen.

KONJUNKTUR FRANKREICH

Die französische Regierung hat ihre Wirtschaftsprognosen am Dienstag angehoben. Das Haushaltsdefizit werde 2018 und 2019 niedriger sein als bislang erwartet, da sich Sparmaßnahmen und das stärkeres Wachstum im vergangenen Jahr auszahlten, teilte die Regierung von Emmanuel Macron mit. Die Prognose für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2018 hob Frankreich auf 2 Prozent von zuvor 1,7 Prozent an.

BÖRSEN SCHANGHAI/LONDON

China will ausländischen Anlegern einen besseren Zugang zum heimischen Aktienmarkt ermöglichen. Der Chef der chinesischen Notenbank teilte mit, China werde einen Trading Link der Börse Schanghai mit jener in London bis Jahresende einrichten. Gespräche über die Verknüpfung der beiden Handelsplätze machten "gute Fortschritte" so Yi Gang auf dem Boao Forum. Yi sagte, die Regierung werde die Begrenzung der Beteiligung von Ausländern an chinesischen Banken bis Ende Juni aufheben. Ausländischen Wertpapier- und Lebensversicherungsunternehmen werde zudem gestattet, Mehrheitsanteile an ihren chinesischen Pendants zu halten. Die Begrenzung, die derzeit auf 51 Prozent von 49 Prozent angehoben wird, soll in drei Jahren komplett aufgehoben werden.

ROHÖL

Saudi-Arabien will sein Rohölangebot auch im Mai bei unter 7 Millionen Barrel pro Tag belassen und damit die Vereinbarungen innerhalb der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) zu Förderkürzungen einhalten.

SINNERSCHRADER

Die Sinnerschrader AG will das Börsensegment, in dem ihre Aktien gelistet sind, ändern. Die Titel sollen künftig im General Standard und nicht mehr im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt werden. Der Vorstand habe den entsprechenden Widerruf beschlossen, teilte das Unternehmen mit.

IPO QINGDAO

Der chinesische Haushaltsgerätehersteller Qingdao Haier strebt in Frankfurt an die Börse. Der Inhaber der Marke "Haier" will sich an der China Europe International Exchange (CEINEX) notieren lassen, einem Joint Venture der Deutschen Börse und der Börse Schanghai sowie der Futures-Börse CFFEX. Die Aktionäre sollen den IPO auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 27. April absegnen, wie Qingdao Haier mitteilte.

EASYJET

Die britische Fluggesellschaft Easyjet hat ihr Angebot für die insolvente Airline Alitalia erneuert, aber überarbeitet. Das Unternehmen habe sein Interesse bekundet, eine restrukturierte Alitalia SpA als Teil eines Konsortiums zu übernehmen, teilte die Easyjet plc mit. Der Inhalt des Angebots sei vertraulich und es gebe keine Gewissheit, dass eine Transaktion stattfinden werde. Im Oktober 2017 hatte Easyjet bereits eine Offerte für Teile der italienischen Fluggesellschaft unterbreitet.

