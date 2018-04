Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einem Pressebericht über wieder aufgenommene Fusionsgespräche zwischen T-Mobile US und Sprint auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,70 Euro belassen. Die kolportierten Sondierungen signalisierten, dass sich die Verhandlungsposition der Telekom-Mobilfunktochter im Vergleich zum Konkurrenten Sprint seit dem Abbruch der Gespräche vor fünf Monaten verbessert habe, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte sowohl für den Aktienkurs als auch für das operative Geschäft./edh/la

Datum der Analyse: 11.04.2018

