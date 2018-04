Der Tabakkonzern Philip Morris International (ISIN: US7181721090, NYSE: PM) wird am heutigen Mittwoch eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,07 US-Dollar an seine Anteilsinhaber ausschütten. Record date war der 22. März 2018. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 4,28 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Beim aktuellen Aktienkurs von 100,70 US-Dollar beträgt die derzeitige Dividendenrendite 4,25 Prozent (Stand: 10. April 2018). Philip Morris ...

