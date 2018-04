Stark gefragt sind die Aktien von Bayer, nachdem die US Kartellwächter wohl bald der Übernahme von Monsanto zustimmen werden. Das US Justizministerium will dem Deal wohl unter Auflagen zustimmen. Auflagen, mit denen sich sowohl Bayer als auch Monsanto anfreunden können. Damit ist offensichtlich die letzte große Hürde für den Milliardendeal gefallen. EUWAX ...

