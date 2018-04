EXCHANGE NOTICE, 11 APRIL 2018 SHARES



AKTIA BANK PLC: RIGHT TO SHARE ISSUE WITHOUT PAYMENT



The R-share of Aktia Bank Plc is traded without right to share issue without payment as of 11 April 2018.



Identifiers of Aktia Bank Plc's R-share:



Trading code: AKTRV



ISIN code: FI4000058888



Orderbook id: 69425



Ratio: 25:3



Ex-date: 11 April 2018



Record date: 12 April 2018



The orderbook AKTRV have been flushed.



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaqomx.com, +358 9 6166 7260



* * * * * * * * * * * * *



TIEDOTE, 11.4.2018 OSAKKEET



AKTIA PANKKI OYJ: OIKEUS MAKSUTTOMAAN OSAKEANTIIN



Aktia Pankki Oyj:n R-osake on kaupankäynnin kohteena ilman oikeutta maksuttomaan osakeantiin 11.4.2018 alkaen.



Aktia Pankki Oyj:n R-osakkeen perustiedot:



Kaupankäyntitunnus: AKTRV



ISIN-koodi: FI4000058888



id: 69425



Suhde: 25:3



Irtoamispäivä: 11.4.2018



Täsmäytyspäivä: 12.4.2018



Tarjoukset osakkeen AKTRV tarjouskirjasta on poistettu.



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaqomx.com, +358 9 6166 7260