Der DAX beendete seinen Handel am Dienstag bei 12.397 und somit 135 Punkte über dem Schlusskurs 12.261 vom Montag. Das Tief lag bei 12.334, das Hoch wurde bei 12.429 eingebucht. DAX TagesstatistikDAX Stundenchart H1 - Gap up Die im Wochenend- Ausblick Video ( https://goo.gl/qmKkDQ ) mehrfach erwähnte MOB Marke 12.375 hatte DAX bekanntlich am Montag im Hoch sehr genau angelaufen, um danach rund 170 ...

