Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nach der Ankündigung von Chinas Staatschef Xi Jinping zur Öffnung der chinesischen Wirtschaft sieht US-Präsident Donald Trump Fortschritte im aktuellen Handelsstreit zwischen beiden Ländern. Er sei "sehr dankbar" für Xis "nette Worte", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Wir werden gemeinsam große Fortschritte machen", zeigte sich Trump zuversichtlich. Das Weiße Haus stellte anschließend allerdings klar, konkretes Handeln von China zu erwarten. Zwar seien Xis Ankündigungen "ermutigend", die USA wollten aber "konkrete Schritte und konkrete Taten" sehen, sagte Regierungssprecherin Sarah Sanders. Bis dies geschehe, blieben die USA bei ihren angekündigten Strafzöllen. China hat in der Vergangenheit bereits öfter derartige Zusagen gemacht, blieb entsprechende Taten aber weitgehend schuldig. Die USA kritisierten China wiederholt dafür, seine Zusagen nicht einzuhalten.

China will unterdessen ausländischen Anlegern einen besseren Zugang zum heimischen Aktienmarkt ermöglichen. Laut dem Chef der chinesischen Notenbank wird ein "Trading Link" der Börse Schanghai mit jener in London bis Jahresende eingerichtet. Er präsentierte ein ganzes Bündel von Maßnahmen, um Ausländern den Zugang zu Chinas Finanzsektor zu erleichtern und sagte, die Regierung werde die Begrenzung der Beteiligung von Ausländern an chinesischen Banken bis Ende Juni aufheben. Ausländischen Wertpapier- und Lebensversicherungsunternehmen werde zudem gestattet, Mehrheitsanteile an ihren chinesischen Pendants zu halten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

16:00 US/Facebook-CEO Zuckerberg, Anhörung zum Datenskandal im

Ausschuss für Energie und Handel des Repräsentantenhauses

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Verbraucherpreise März PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.642,50 -0,47% Nikkei-225 21.743,12 -0,23% Hang-Seng-Index 30.993,69 +0,86% Kospi 2.443,34 -0,30% Shanghai-Composite 3.215,13 +0,78% S&P/ASX 200 5.827,50 -0,50%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Deutlich aufwärts geht es an den chinesischen Börsen in Reaktion auf die vor allem von China ausgehende Entspannung im Handelsstreit mit den USA. Die politischen Initiativen, den eigenen Finanzmarkt weiter zu öffnen, seien langfristig ein positives Signal an die Investoren, kommentiert Macquaries Larry Hu. Dazu passend hat Chinas Notenbankchef am Mittwoch zugesagt, Ausländern noch in diesem Jahr einen besseren Zugang zum Banken, Wertpapier- und Versicherungssektor seines Landes zu gewähren. Außerdem soll bis Jahresende eine Verknüpfung der Börse in Schanghai mit jener in London erfolgen. Er soll letztlich den Handel mit chinesischen Aktien erleichtern. Die Stimmung an den chinesischen Börsen wird auch etwas gestützt von knapp unter den Erwartungen ausgefallenen Erzeuger- und Verbraucherpreisen im März. Das schürt Hoffnungen auf eine weiter expansive Geldpolitik. Unter den Einzeltiteln steigen Softbank in Tokio gegen die Tagestendenz um 4,6 Prozent an. Hier treibt, dass T-Mobile US und die Softbank-Tochter Sprint ihre erst im November für gescheitert erklärten Fusionsverhandlungen offenbar wieder aufleben lassen.

US-NACHBÖRSE

Analogic gerieten stark unter Druck, nachdem das Unternehmen sich bereit erklärt hat, sich von Altaris, einer Tochter des Beteiligunsunternehmens Altaris Capital Partners, übernehmen zu lassen. Altaris zahlt für den Hersteller von medizinischen Bildgebungsverfahren 1,1 Milliarden Dollar oder 84 Dollar pro Aktie. Das Angebot stellt zwar eine Prämie von 25 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Analogic-Aktie vom 7. Juni vergangenen Jahres dar, einen Tag nachdem das Unternehmen sich selbst zum Verkauf gestellt hatte; allerdings notierte die Aktie zuletzt deutlich höher. Auf Nasdaq.com stürzte der Kurs daher um 12,4 Prozent ab auf 84,15 Dollar und damit den Gebotspreis.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.408,00 1,79 428,90 -1,26 S&P-500 2.656,87 1,67 43,71 -0,63 Nasdaq-Comp. 7.094,30 2,07 143,96 2,77 Nasdaq-100 6.615,87 2,22 143,53 3,43 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 885 Mio 798 Mio Gewinner 2.243 1.408 Verlierer 735 1.516 unverändert 95 139

Sehr fest - Die Aussagen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der die Furcht vor einem Handelskrieg mit den USA etwas entschärfte - mit allerdings wenig konkreten Zusagen -, hellten die Stimmung auf. Angesichts weiter steigender Ölpreise führte der Energiesektor mit einem Plus von 3,3 Prozent das Tableau mit an. Unter den Einzelwerten hoben Boeing um 3,8 Prozent nach guten Auslieferungszahlen ab. T-Mobile US und der Mobilfunkkonzern Sprint lassen ihre erst im November für gescheitert erklärten Fusionsverhandlungen offenbar wieder aufleben, wie Kreise berichteten. Der Kurs der US-Tochter der Deutschen Telekom kletterte darauf um 5,7 Prozent, Sprint haussierten um 17,1 Prozent. Verifone explodierten mit einem Übernahmeangebot um 51,9 Prozent. Tupperware brachen um 11,5 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick gesenkt hatte. Facebook erholten sich um weitere 4,5 Prozent, während CEO Mark Zuckerberg vor einem Kongressausschuss Rede und Antwort zum Datenskandal stand. Energous schnellten um 10,0 Prozent empor. Der Anbieter drahtloser Bezahltechnologie hatte eine wichtige Genehmigung erhalten.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,31 3,3 2,28 110,9 5 Jahre 2,62 2,4 2,60 69,7 10 Jahre 2,79 1,5 2,78 34,9

Leichter - Die Investoren setzten wieder auf riskantere Anlagen, darunter litten die Anleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 2,80 Prozent. Neben den Entspannungssignalen im Handelsstreit drückten auch höher als erwartet ausgefallene Erzeugerpreise auf die Kurse. Sie schürten Inflationsspekulationen und Zinserhöhungsfantasien.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:11 % YTD EUR/USD 1,2365 +0,1% 1,2353 1,2313 +2,9% EUR/JPY 132,40 -0,0% 132,43 131,92 -2,1% EUR/GBP 0,8717 +0,0% 0,8714 0,8706 -2,0% GBP/USD 1,4186 +0,1% 1,4176 1,4143 +4,9% USD/JPY 107,07 -0,1% 107,20 107,12 -4,9% USD/KRW 1067,00 +0,2% 1064,86 1066,64 -0,0% USD/CNY 6,2804 -0,0% 6,2832 6,2968 -3,5% USD/CNH 6,2754 -0,0% 6,2777 6,2930 -3,7% USD/HKD 7,8497 +0,0% 7,8496 7,8494 +0,5% AUD/USD 0,7750 -0,2% 0,7764 0,7728 -0,9% NZD/USD 0,7352 -0,2% 0,7365 0,7341 +3,6% Bitcoin BTC/USD 6.860,68 +0,1% 6.856,52 6.737,82 -49,8%

Der Euro rückte gegen den Dollar vor. Ein Schub kam am Mittag von Aussagen des EZB-Ratsmitglieds Ewald Nowotny, der die Geldpolitik an einem "wichtigen Wendepunkt" sieht. Dies wurde am Markt als Signal für den Einstieg in eine straffere Geldpolitik der EZB gewertet. Nowotny thematisierte eine Erhöhung des Einlagensatzes. Der Euro stieg auf 1,2355 Dollar nach einem Tagestief bei 1,2303. Der Rubel wertete belastet von den US-Sanktionen gegen Russland weiter stark ab, gegenüber dem Dollar um weitere 3,6 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,31 65,51 -0,3% -0,20 +8,4% Brent/ICE 70,77 71,04 -0,4% -0,27 +8,0%

Die Ölpreise profitierten von der Entspannung im Handelsstreit, die Wachstumshoffnungen nährten. Auch die steigenden Spannungen in Syrien stützten den Preis, weil sie Spekulationen auf Produktionsausfälle schürten. Darüber hinaus wurde bekannt, dass Saudi-Arabien sein Rohölangebot auch im Mai bei unter 7 Millionen Barrel pro Tag belassen und damit die Vereinbarungen innerhalb der Opec einhalten will. Das ölreiche Land strebt einen Fasspreis von 80 Dollar an. WTI legte um 3,3 Prozent auf 65,51 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Brent verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 71,04 Dollar und markierte den höchsten Schlusskurs seit über drei Jahren. In Asien geben die Preise am frühen Mittwoch leicht nach. Das American Petroleum Institute (API) berichtete am späten Dienstag Kreisen zufolge von einem Rohöllageraufbau in den USA auf Wochensicht.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.342,21 1.340,80 +0,1% +1,41 +3,0% Silber (Spot) 16,57 16,57 +0,0% +0,00 -2,1% Platin (Spot) 931,95 929,00 +0,3% +2,95 +0,3% Kupfer-Future 3,12 3,14 -0,5% -0,01 -6,0%

Gold war mit der Dollarschwäche zum Euro und der drohenden Eskalation in Syrien gesucht, der Preis stieg im US-Handel um 0,3 Prozent auf 1.341 Dollar je Unze.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

