Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktien des Baustoffkonzerns LafargeHolcim mit "Overweight" und einem Kursziel von 61 Franken wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Anleger zeigten sich derzeit zwar gegenüber der vom neuen Management formulierten Strategie skeptisch, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit bestehe aber Raum für positive Ergebnisüberraschungen. Dank der großen Erfahrung bei Fusionen und Übernahmen sei LafargeHolcim gut aufgestellt, um sein Portfolio zu optimieren./la/gl

Datum der Analyse: 11.04.2018

