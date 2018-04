Für die RIB Software Aktie ging es am Freitag deutlich nach oben, was das TecDAX-notierte Papier in eine charttechnisch interessante Lage bringt. Intraday ging es bis auf 20,96 Euro nach oben, der XETRA-Schlusskurs wurde bei 20,64 Euro notiert - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...