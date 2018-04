flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte WTI (West Texas Intermediate) zog am Dienstag gemeinsam mit den Notierungen von Brent-Rohöl kräftig an. WTI-Rohöl setzte die Erholung vom Vortag fort. Der Preisanstieg korrelierte mit steigenden Notierungen an den Aktienmärkten und einem nochmals leicht schwächer tendierenden US-Dollar.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Mehrjahreshoch vom 23. März 2018 bei 66,00 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief vom 06. April 2018 bei 61,81 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu bestimmen. Die Widerstände lägen bei den Marken von 66,00/66,98/67,59 und 68,58 US-Dollar. Die Unterstützungen kämen bei 64,40/63,91/63,41 und 62,80 US-Dollar in Betracht.

