SEATTLE (IT-Times) - Es ist kein Geheimnis, dass Tech-Firmen meist große Summen in Forschung und Entwicklung stecken. Besonders eifrig ist der Online-Händler Amazon.com. Die Firma von Firmengründer Jeff Bezos steht erneut an der Spitze der US-Firmen, die am meisten Geld für Forschung und Entwicklung...

Den vollständigen Artikel lesen ...