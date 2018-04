Wien - Nach einer schwächeren Phase konnte der Polnische Zloty (PLN) in der zweiten Märzhälfte einen Teil der früher erlittenen Verluste wettmachen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Unterstützt durch Konjunkturdaten (BIP 5% p.a. in Q1) sei der EUR/PLN-Wechselkurs auf das Niveau von leicht unter 4,20 gefallen.

