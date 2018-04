Die Deutsche Bank hat die Aktie der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US nach einem Pressebericht über wieder aufgenommene Fusionsgespräche mit Sprint auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 US-Dollar belassen. Die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenschluss beider US-Mobilfunker halte er weiterhin für relativ gering, schrieb Analyst Matthew Niknam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn die kartellrechtlichen Hürden seien nach wie vor recht hoch./edh/gl

Datum der Analyse: 10.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US8725901040

AXC0062 2018-04-11/08:34