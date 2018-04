Die abermals aufgekeimte Hoffnung auf eine für die Deutsche Telekom lukrative Fusion ihrer US-Tochter hat die Aktien der Bonner am Mittwochmorgen angetrieben. Sie stiegen beim Broker Lang & Schwarz in einem schwächeren Gesamtmarkt im Vergleich zum Xetra-Schluss um 2,51 Prozent auf 13,895 Euro.T-Mobile US und der Rivale Sprint sprechen wieder...

Den vollständigen Artikel lesen ...