Zürich - Die Zürcher Kantonalbank hat erstmals alle Einfamilienhäuser im Kanton Zürich bewertet und die geografische Preisverteilung in einer digitalen Karte visualisiert. Es zeigt sich, dass viele der erschwinglichen Objekte unter einer Million Schweizer Franken in Winterthur stehen.

Die Eigenheimpreise im Kanton Zürich sind im ersten Quartal 2018 um 2,3% gestiegen. Zwar blieben die effektiv bezahlten Transaktionspreise konstant, allerdings wurden ältere Objekte gehandelt. Die Käufer erhielten entsprechend weniger für ihr Geld. Für das laufende Jahr prognostiziert die Zürcher Kantonalbank schweizweit leicht rückläufige und im Kanton Zürich stabile Eigenheimpreise.

Erschwingliche Einfamilienhäuser in Winterthur

Einfamilienhäuser mit einem Preis unter einer Million Franken finden sich im Kanton Zürich vor allem in der Stadt Winterthur. Insgesamt sind dort 3'260 der total 7'500 Häuser unter einer Million Franken bewertet. Grund für den hohen Anteil preiswerter Häuser in Winterthur ist aber nicht das generell tiefe Preisniveau, sondern der hohe Anteil an kleinen Reiheneinfamilienhäusern. Es handelt sich oft um kleine Grundstücke mit Wohnflächen von rund 100 Quadratmetern. Zudem sind die Häuser in der Regel relativ alt.

200 EFH in der Stadt Zürich unter 1 Mio Franken bewertet

Bereits mit deutlich weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...