Wir hatten schon am 03.04. von einer starken Gegenreaktion berichtet und getitelt: "Rib Software: Starke Gegenreaktion nach Kursverfall! Geht da was?" In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir einen Einstiegskurs genannt, der nicht erreicht wurde, was angesichts der unsicheren Lage auch sicher nicht falsch war. Schon beim letzten Kurssprung war höchstwahrscheinlich ein Insiderkauf der Grund und das schein jetzt wieder der Fall zu sein, ...

