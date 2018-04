Am 22.03. hatten wir im Express-Service auf eine starke Trading-Chance mit BMW hingewiesen. Der Artikel hatte folgende Überschrift: "BMW: Da muss jetzt einfach richtig was gehen! Starke Trading-Chance!" Am 29.03. hatten wir getitelt: "BMW: Treffer + 48%! Über dem Widerstand kann es ein Volltreffer werden!" Schauen Sie sich einfach den Chart an und Sie sehen welche Kursentwicklung die Aktie genommen hat. Wir wollen Ihnen an dieser Stelle ausnahmsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...