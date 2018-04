Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte nach dem freundlichen Vortageshandel bei durchzogenen Vorgaben etwas schwächer in den Handel starten. Dank der jüngsten Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten die US-Märkte am Vorabend zwar klar im Plus geschlossen, nach dem europäischen Handelsschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...