Die Nachfrage nach dem Euro ist in dieser Woche nach wie vor solide und so konnte der EUR/USD in den Bereich des 2-Wochenhoch von 1,2370 steigen. EUR/USD wartet auf US CPI, FOMC Das Paar steigt am Mittwoch den 4. Tag in Folge und ausgehend vom Tief am vergangenen Freitag im Bereich der 1,2200, legte der Kurs um mehr als 100 Pips zu. Der allgemeine ...

