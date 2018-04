LEUKOCARE und Boehringer Ingelheim beschließen langfristige Kooperation im Bereich Tiergesundheit DGAP-News: LEUKOCARE AG / Schlagwort(e): Kooperation LEUKOCARE und Boehringer Ingelheim beschließen langfristige Kooperation im Bereich Tiergesundheit 11.04.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. LEUKOCARE und Boehringer Ingelheim beschließen langfristige Kooperation im Bereich Tiergesundheit Das Biotechnologieunternehmen LEUKOCARE AG und Boehringer Ingelheim haben einen Lizenzvertrag im Bereich der veterinärmedizinischen Diagnostik unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Boehringer Ingelheim LEUKOCAREs SPS(R)-Technologien nutzen. München, 11. April 2018 Das Biotechnologieunternehmen LEUKOCARE hat für seine Stabilizing and Protecting Solutions (SPS(R))-Technologien einen weiteren wichtigen Partner gewonnen. Wie das Unternehmen aus Martinsried bei München mitteilt, hat LEUKOCARE einen Lizenzvertrag mit Boehringer Ingelheim abgeschlossen. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim wird auf Basis dieser Vereinbarung LEUKOCAREs SPS(R)-Formulierungstechnologien nutzen, um biologische Reagenzien in einem neuen veterinärdiagnostischen Produkt einzusetzen und zu stabilisieren. Dabei unterstützen portable Messgeräte die Entscheidungsfindung des Tierarztes direkt vor Ort innerhalb kürzester Zeit und ohne Probenversand. Über die Höhe der Lizenzzahlungen wurde Stillschweigen vereinbart. Rolf-Dieter Günther, Head of Diagnostics bei Boehringer Ingelheim, kommentiert die Vereinbarung mit den Worten: "Mithilfe der Expertise und den SPS(R)-Technologien von LEUKOCARE ist es uns gelungen, ein neues diagnostisches Konzept in der Tiergesundheit zu entwickeln. Die diagnostische Plattform wird Tierärzten eine schnelle, einfache und sichere Untersuchung direkt im Stall oder beim Tierhalter daheim ermöglichen." Michael Scholl, CEO von LEUKOCARE, fügt hinzu: "Nachdem wir bereits längere Zeit mit Boehringer Ingelheim zusammenarbeiten und eng in deren Entwicklungstätigkeiten eingebunden sind, freuen wir uns sehr, unseren Partner nun mit unseren SPS(R)-Technologien bei einer konkreten Anwendung unterstützen zu können. Dies zeigt einmal mehr die hohe Qualität unserer SPS(R)-Formulierungsplattform einerseits und unserer Entwicklungskompetenz andererseits." Für LEUKOCARE ist dies bereits der dritte Lizenzvertrag innerhalb von 15 Monaten. Im September 2016 hat das Unternehmen eine entsprechende Kooperation mit dem US-Impfstoffunternehmen PaxVax abgeschlossen, im Februar 2017 folgte eine strategische Allianz mit der Rentschler Biopharma SE aus Laupheim. Vorstandschef Scholl geht davon aus, in den kommenden Monaten weitere Lizenzverträge abschließen zu können. Über LEUKOCARE AG Die LEUKOCARE AG verfügt über eine Formulierungstechnologieplattform der nächsten Generation zum Schutz von Proteinen, zum Beispiel Biopharmazeutika, die die Entwicklung besserer Produkte ermöglicht. Die proprietären Stabilizing and Protecting Solutions (SPS(R))-Technologien werden Pharma- und Medizintechnikunternehmen für Projekte zur Verfügung gestellt. LEUKOCAREs SPS(R) verbessern die Stabilität und Qualität von Biologics wie Antikörpern oder Impfstoffen in Trocken- und Flüssigformulierung inklusive hochkonzentrierter Formulierungen und schützen Proteine in kombinierten Medizinprodukten. www.leukocare.com Über Boehringer Ingelheim Innovative Medikamente für Mensch und Tier - dafür steht das forschende Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim seit mehr als 130 Jahren. Boehringer Ingelheim zählt zu den 20 führenden Unternehmen der Branche und ist bis heute in Familienbesitz. Für die drei Geschäftsbereiche Humanpharmazeutika, Tiergesundheit und biopharmazeutische Auftragsproduktion schaffen rund 50.000 Mitarbeiter tagtäglich Werte durch Innovation. Im Jahr 2016 erwirtschaftete Boehringer Ingelheim Umsatzerlöse von rund 15,9 Milliarden Euro. Die Aufwendungen für Forschung & Entwicklung entsprechen mit mehr als drei Milliarden Euro 19,6 Prozent der Umsatzerlöse. Für Boehringer Ingelheim ist es selbstverständlich, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Daher engagiert sich das Unternehmen in sozialen Projekten wie zum Beispiel in der Initiative "Making More Health". Darüber hinaus fördert Boehringer Ingelheim aktiv die Vielfalt in der Belegschaft und profitiert von den unterschiedlichen Erfahrungen und Fähigkeiten der Mitarbeiter. Bei allen Aktivitäten des Unternehmens stehen zudem der Schutz und Erhalt der Umwelt im Fokus. Weitere Informationen zu Boehringer Ingelheim finden Sie unter www.boehringer-ingelheim.de und in unserem Unternehmensbericht: http://unternehmensbericht.boehringer-ingelheim.de. Über die Tiergesundheit bei Boehringer Ingelheim Als der weltweit zweitgrößte Anbieter in diesem Bereich fühlt sich Boehringer Ingelheim der Verbesserung der Gesundheit von Tieren verpflichtet. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit von Boehringer Ingelheim ist mit mehr als 10.000 Mitarbeitern weltweit und seinen Produkten in mehr als 150 Märkten und Niederlassungen in 99 Ländern vertreten. Weitere Informationen zur Tiergesundheit bei Boehringer Ingelheim finden sie unter dem folgenden Link. Kontakt: Michael Scholl michael.scholl@leukocare.com +49 (0) 89 7801 6650 Medienanfragen: MC Services AG Raimund Gabriel, Jessica Breu leukocare@mc-services.eu +49 (0) 89 210228 36 11.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 