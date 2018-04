Der Ansatz einer optisch gemessenen, peripheren kapillaren Sauerstoffsättigung (SpO2) stellt ein einfaches Konzept dar, ist aber in der Praxis recht kompliziert. Bei praktischen Implementierungen verwenden die Hersteller ein LED-Paar, eine LED für Infrarotlicht und eine weitere für sichtbares rotes Licht sowie ein einziger Fotodetektor. Dabei ist der wesentliche Marker für den SpO2-Wert nicht die absolute Dämpfung aller Wellenlängen, sondern die relative Dämpfung zwischen beiden Wellenlängen (Bild 1). Der Fotodetektor wandelt anschließend die eintreffenden Lichtsignale in Strom um, digitalisiert sie und behandelt sie mit ausgeklügelten, komplexen, medizinisch validierten Algorithmen, um so den SpO2 in Echtzeit zu ermitteln.

Allerdings ist der gemessene Blutstrom nicht konstant, denn er "pulsiert" im Rhythmus des Herzschlags. In SpO2-Messungen stellt dieses Pulsieren einen Vorteil dar, da die Verarbeitungsalgorithmen mit seiner Hilfe neben dem SpO2-Wert auch die Pulsfrequenz ermitteln können (Bilder 2a und 2b). Bevor sich diese Algorithmen implementieren lassen, müssen die Rohsignale des Fotosensors verarbeitet werden, um Aspekte wie Empfindlichkeit, Umgebungslicht, Temperaturdrift, Kalibrierung, Filterung, Rauschen und physikalische Beschaffenheit ...

