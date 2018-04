Frankfurt - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) ist mit Gewinnen in den gestrigen Tag gestartet, konnte die anfänglichen Niveaus oberhalb der Marke von 12.400 Punkten aber nicht halten, so die Analysten der Helaba. Er habe bei 12.397 mit einem Plus von 1,1% geschlossen. Das Entgegenkommen Chinas im Handelsstreit mit den USA und die in diesem Zusammenhang in Aussicht gestellte Senkung der Importzölle auf ausländische Autos habe die Stimmung am Aktienmarkt verbessert und vor allem der Autobranche zu Kursgewinnen verholfen.

