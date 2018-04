Wien - Die Politik bleibt weiterhin der dominierende Einflussfaktor an den globalen Aktienmärkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Nachdem Präsident Xi Jinping den Willen Chinas zu einer weiteren Öffnung der Märkte unterstrichen habe, sei es an der Wall Street deutlich aufwärts gegangen (Nasdaq (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) +2,07%, Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) +1,79%, S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) +1,67%).

