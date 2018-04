Bad Marienberg - Die Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts erzielten nach vorläufigen Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik zum vierten Mal in Folge einen Finanzierungsüberschuss in Abgrenzung der Finanzstatistiken, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...