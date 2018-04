Die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) gab heute im Rahmen von Abu Dhabis erster Blocklizenzierungsstrategie überhaupt und im Namen des Supreme Petroleum Council (SPC) die Einzelheiten der ersten Runde von sechs geographischen Öl- und Gasblocks bekannt, die für Gebote offen sind. Dies folgt auf die Bekanntgabe im vergangenen Monat durch Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Staatsminister der VAE und CEO der ADNOC Group, dass Abu Dhabi seine erste Gebotsrunde überhaupt für Exploration und Produktion eröffnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180411005525/de/

ADNOC Group CEO H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber announces the launch of six historic oil and gas licensing opportunities in Abu Dhabi at a press conference at ADNOC Headquarters (Photo: AETOSWire)