Die Commerzbank hat die Einstufung für Adidas nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Die Aussagen von Konzernchef Kasper Rorsted unterstützten seinen positive Meinung zur Aktie, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Geschäfte in den USA, in China sowie der Online-Handel trieben das Wachstum des Sportartikelkonzerns an./tih/mis

Datum der Analyse: 11.04.2018

ISIN DE000A1EWWW0

AXC0071 2018-04-11/09:06