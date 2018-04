Die Privatbank Berenberg hat Nokia mit "Buy" und einem Kursziel von 5,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Netzwerkausrüster habe in den letzten fünf Jahren sein Geschäftsprofil erfolgreich geändert und sich damit neu erfunden, schrieb Analyst Josep Bori in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nunmehr besäßen die Finnen im Branchenvergleich das breiteste Produktportfolio. Die Aktien seien derweil angesichts dieser strategischen Kehrtwende recht günstig bewertet./la/gl Datum der Analyse: 10.04.2018

